ВС России нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве

Удар пятью ракетами нанесли ВС России по бронетанковому заводу в Николаеве. Работа предприятия остановлена, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что ракетным ударом разрушено пять цехов завода. Уничтожено 10 единиц бронетехники, в том числе 6 танков. Производство и ремонт бронетехники на предприятии остановлены.

Ранее о точном ударе российских ракетчиков рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, бронетанковый завод на Скороходова, 1 получил пять прилетов. Одно из попаданий пришлось по емкостям с горючим. До утра было видно зарево и поднимался черный дым.