Россию могут внести в черный список государств-"обнальщиков"

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) примет решение по вопросу о внесении России в черный список на следующей неделе. Об этом во вторник, 15 октября, пишет Politico.

Ожидается, что заседание внутреннего органа FATF, который занимается рассмотрением кандидатур на внесение в список и предоставлением подтверждений, пройдет 22 октября.

Однако внести новое государство в перечень не так просто — нужно согласие всех участников этой группы, в которую входят, в том числе, КНР, Индия, Бразилия, ЮАР.

В Кремле между тем предупредили, что Россия не оставит в покое инициаторов изъятия российских активов замороженных в рамках санкций, тем более что это чрезвычайно опасно для мировой финансовой системы.

При этом первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что Брюссель уже потратил 1,4 миллиарда евро прибыли от российских активов на артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны.