Цель создания группы "Друзья мира" — продемонстрировать, что мировое большинство выступает за окончание конфликта на Украине. Об этом в среду, 16 октября, рассказал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Политик выразил надежду на то, что "группа "Друзья мира" будет большой, будет сильной, заставит голос мира быть услышанным". Сийярто допустил, что "после предпочтительного результата президентских выборов в США вся атмосфера изменится".

В итоге, предположил дипломат, "вместо провоенного подхода возобладает подход, ориентированный на мир", сообщает РИА Новости.

Ранее посол США в Будапеште Дэвид Прессман признал, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Венгрия развивает отношения с Россией и КНР. Дипломат выразил удивление линией Будапешта, в отличие от действий других западных государств.

Венгрия в последнее время все чаще идет вразрез с общеевропейской позицией, за что ее пытаются сделать изгоем. В частности, из-за прекращения транзита российской нефти через территорию Украины Будапешт блокировал отправку денег на оружие киевскому режиму из фонда Евросоюза.