У Василия Ливанова обнаружили рак. Во время обследования МРТ показало у актера злокачественную опухоль.

Как утверждает Telegram-канал SHOT, опухоль у 89-летнего Ливанова находится в области малого таза. Удалять ее в таком возрасте опасно.

Тем не менее, онкология в данный момент не прогрессирует. Врачи рекомендовали Василию Ливанову наблюдаться у онколога раз в год.

Василий Ливанов попал в больницу в конце сентября с инсультом. Его состояние оценивалось как тяжелое. Накануне актера выписали домой.