Казахстан отказался подавать заявку в БРИКС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получал предложения о вступлении страны в БРИКС. Однако Астана решила воздержаться от подачи заявки на вступление в объединение – как сейчас, так и в обозримом будущем, заявил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

В интервью порталу Tengrinews Уали уточнил, что такое решение связано с многоступенчатым процессом рассмотрения членства в БРИКС. Также есть моменты, связанные с перспективами развития объединения.

Пресс-секретарь Токаева напомнил, что казахстанский президент неоднократно высказывался в пользу ООН как универсальной и безальтернативной организации. Именно там, по мнению лидера Казахстана, можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы, включая связанные со строительством справедливого миропорядка.