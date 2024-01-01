Ученики не смогли выйти из школы в Ростове-на-Дону

Власти Ростова-на-Дону поручили разобраться с давкой школьников у гардероба средней школы №75.

Инцидент произошел в микрорайоне "Суворовский" 15 октября. После уроков толпа детей ринулась к раздевалке за верхней одеждой. Образовалась давка, дети не смогли ни зайти в гардероб, ни выйти из школы. По словам родителей, среди детей есть пострадавшие, кто-то даже потерял сознание в толпе.

"Поучил <…> принять меры по предотвращению подобных случаев, и оперативно доложить о результатах. Дети должны учиться в безопасных и комфортных условиях", - написал в своем telegram-канале мэр города Алексей Логвиненко.

Свою проверку организовала прокуратура. Меры будут приняты в случае выявленных нарушений законодательства.

Персонал школы заявил, что все дело в гардеробе, который первый день как заработал и с непривычки случился коллапс. Впредь педагоги будут пускать детей группами.

Школа №75 считается одной из самых перегруженных в Ростове. В школе обучается 6120 детей, в то время как здание рассчитано всего на 2140 учеников. В 2024 году в первый класс пошли 850 первоклассников, организовано 26 классов от 1"А" до 1 "Э".