Просьбы западных стран к Бишкеку о прекращении сотрудничества с Москвой продиктованы ненавистью Запада к России. Такое мнение высказал в среду, 16 октября, президент Киргизии Садыр Жапаров.

Как отметил политик в интервью государственному агентству Kabar, Киргизия как член ООН соблюдает рестрикции, поэтому "мы не работаем с санкционными товарами, попавшими под ограничения против России" и "нам не могут предъявить никаких претензий по этому вопросу".

Соответственно, объективных претензий по сотрудничеству с Россией к Киргизии быть не может, а призывы его прекратить — "это, видимо, просто ненависть к России", заявил киргизский лидер.

В августе российский лидер Владимир Путин, поздравляя Жапарова с Днем независимости Киргизии, отметил стабильность партнерских отношений Москвы и Бишкека. Путин также выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних связей на благо наших народов и ради безопасности на евразийском пространстве.

Сергей Шойгу в период руководства российским Министерством обороны подчеркнул, что Киргизская Республика – стратегический партнер и надежный союзник России.