ФАС заинтересовалась ценами на сливочное масло

Цены на сливочное масло в России за август и сентябрь выросли на 7,9%, а с начала 2024 года — почти на 18%. Такие данные публикует Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

На ситуацию со стоимостью сливочного масла обратили внимание в Государственной думе. Вице-спикер Борис Чернышов обратился к Министерству экономического развития с просьбой установить предельно допустимую розничную цену на продукт.

В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что уже проводят анализ обоснованности повышения оптово-отпускной стоимости этого товара, пишут "Известия".

Ранее антимонопольщики предложили разрешить заключение соглашений о стабилизации цен на все товары, а не только по социально значимым продуктам, как сейчас. При этом участие бизнеса в этих соглашениях по-прежнему останется добровольным.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил руководству регионов, Министерству промышленности и торговли и Федеральной антимонопольной службе следить за продовольственными ценами, а также предпринимать "исчерпывающие меры" к тем, кто допускает их необоснованное завышение.