Данные о командном пункте и позициях украинской армии передал российским военным сдавшийся в плен офицер ВСУ. По целям был нанесен удар, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Рогов пояснил, что показательный случай произошел на степногорском направлении запорожской линии фронта. Он подчеркнул, что украинский офицер добровольно перешел на мирную сторону, не пожелав больше воевать за режим Зеленского.

По словам представителя ОП, все больше украинцев начинают осознавать, что режим Зеленского для Украины - чужеродное тело, от которого нужно как можно быстрее избавиться. Ранее Рогов сообщил, что на степногорском направлении ВС России продвинулись вперед и заняли новые позиции в селе Каменское, передает РИА Новости.