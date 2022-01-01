Департамент культуры города Москвы и подведомственные ему учреждения принимают активное участие в поддержке ВС России при проведении специальной военной операции (СВО), а также жителей новых территорий и приграничных регионов.

В августе во Дворце культуры имени С.П. Горбунова ГБУК города Москвы "Москонцерт" открыли пункт сбора помощи для жителей приграничных регионов. Совместно с благотворительным фондом "Народный фронт. Всё для победы!" в августе туда доставили 20 тонн гуманитарной помощи и еще 16 тонн — в сентябре. Груз состоит из медикаментов, продуктов питания, одежды и принадлежностей для детей. Сбор гуманитарной помощи продолжается. Артисты культбригады Москонцерта, выступая в приграничных регионах для местных жителей и тех, кто проживает в пунктах временного размещения, регулярно проводят концерты для врачей и военнослужащих, проходящих реабилитацию.

Специальные театрализованные программы готовят и для детей участников СВО.

В рамках выступлений креативной культбригады молодежи новых регионов России спикеры рассказывают о возможностях получения онлайн-образования, получения грантов на творческие и бизнес-проекты, о работе молодежных организаций, о возможностях участия в форумах и фестивалях. С такими программами культбригада Москонцерта регулярно выезжает в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, а также в Брянск и Белгород. Ежемесячно концерты проходят и в пунктах временного размещения. Московский камерный оркестр Musica Viva, работающий под руководством столичного Департамента культуры, также проводит концерты для раненых участников СВО. Они проходят как на концертных площадках, так и в госпиталях в сотрудничестве с благотворительным фондом "Наша сила добра".

Столичные библиотеки за девять месяцев 2024 года собрали и отправили в читальни ДНР и ЛНР более 4,6 тысячи книг на русском языке.

Библиотеки и культурные центры Москвы также приглашают бойцов СВО и их семьи на спектакли и концерты. А для поддержки боевого духа военнослужащих в зону специальной военной операции передали более четырех тысяч поздравительных открыток, детских рисунков и писем поддержки. В 15 музеях участникам СВО предоставляются бесплатные входные билеты. Это, в частности Государственный дворцово-парковый музей-заповедник "Останкино и Кусково", Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева, Государственный Дарвиновский музей, Государственный музей Владимира Высоцкого и другие.

В рамках акции #Мывместе была оказана помощь зоопаркам Донбасса, конноспортивным клубам, зооприютам.

Им передали корма, средства по уходу за животными, технику и инструменты для строительства вольеров и благоустройства территории. Кроме того, сотрудники Московского зоопарка ездили в Донбасс, осматривали питомцев, оказывали необходимую помощь и продолжают консультировать по вопросам содержания и лечения животных. Московский зоопарк помогает и с перевозкой животных. Например, в центре воспроизводства редких видов животных поселился бурый медведь Гром, которого благотворительный фонд "Народный фронт. Всё для победы!" помог привезти из города Кременная. Там он около 10 лет жил на территории пивного завода. А в 2022 году из центра воспроизводства в зооуголок "Лебединое озеро" направили степного орла. Летом этого года Московский зоопарк откликнулся на просьбу курского приюта о перевозке животных. Зоопарк делает это вместе с активистами Всероссийского студенческого корпуса спасателей и центра развития добровольчества "Помощь". В частности, уже вывезли собак из приюта в Курской области. Часть из них разместили в подразделении Московского зоопарка — центре воспроизводства редких видов животных.

Ранее российский лидер Владимир Путин пообещал, что власти приведут в порядок библиотеки в Донбассе и Новороссии, где с ними настоящая беда. Политик подчеркивал, что необходимо воспитывать в детях культуру речи и любовь к чтению.

Восстановлению новых российских регионов и возвращению к нормальной жизни помогает вся страна. Владимир Путин отметил мужество строителей и коммунальщиков, которые, несмотря на боевые действия и все сопутствующие сложности, восстанавливают Донбасс и Новороссию, ремонтируя и возводя новые дороги, жилые дома, ключевые звенья инфраструктуры.