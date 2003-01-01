Россиянка подожгла вышку сотовой связи по заданию Киева

В Самарской области арестовали местную женщину, которая подожгла сотовую вышку по заданию Киева.

Как удалось выяснить ФСБ, девушка 2003 года рождения связалась с украинской стороной по мессенджеру и получила задание поджечь сотовую вышку. Для преступления она привлекла наркозависимых местных жителей.

Кроме того, девушка намеревалась поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции. На месте правоохранители обнаружили схрон с инструментами для вскрытия металлического ящика и горючую смесь, передает ТАСС.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело о теракте, в отношении соисполнителей – об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Фигуранты дел арестованы.