США отказались сбивать российские ракеты над Украиной

Вашингтон отказался выполнить просьбу Киева сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной. США опасаются начала ядерного конфликта с Россией, пишет Politico со ссылкой на источники.

Владимир Зеленский на днях высказал свое возмущение политикой Вашингтона. Украинскому лидеру не понравилось, что американские военные сбивают иранские ракеты над Израилем – в то же время США отказываются использовать свои вооруженные силы для уничтожения российских ракет.

В сенате США на это дали жесткий ответ – который, предполагает издание, украинцам не понравится. Суть его в том, что Вашингтон может пойти на риск и сбить иранские ракеты над Израилем, не развязывая прямой войны с Тегераном. А вот попытка сделать это с Россией сопряжена с гораздо большим риском. Газета напоминает, что аналогичную точку зрения высказали в администрации президента США Джо Байдена.