Сырский обсудил с Лондоном возможность поражения военных объектов в России

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал, что обсудил по телефону с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином возможности поражения военных объектов России "на стратегической глубине".

Как написал украинский главком в своем Telegram-канале, он представил Радакину доклад об актуальной обстановке на фронте, при этом "отдельно обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине".

Сырский утверждает, что Лондон "прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации "плана победы" Украины над Россией.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко подчеркнул, что на Украине нереалистично оценивали свои возможности, излишне рассчитывая на помощь других стран. Он призвал переоценить ситуацию с учетом нынешней действительности.

При этом генсек НАТО Марк Рютте заявил, что новое командование по координации военной помощи Североатлантического альянса Украине (NSATU), которое создают в ФРГ, способно переломить ситуацию на фронте в пользу украинской армии.