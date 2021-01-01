Украина просит официальное приглашение в Североатлантический альянс до того, как истечет срок президентских полномочий главы американской администрации Джо Байдена. Об этом рассказала в среду, 16 октября, руководитель украинской миссии при НАТО Наталья Галибаренко.

Как пояснила Галибаренко, "наша идея заключается в том, что предоставление Украине приглашения в этот момент является политическим сигналом". При этом в Киеве полагают, что "это может быть частью наследия действующей американской администрации", сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон в бытность главой британского кабмина осенью 2021 года пытался заверить российского президента Владимира Путина в том, что Украина в обозримом будущем не вступит в НАТО, а значит, у России "нет причин вторгаться на Украину".

Сейчас же источники утверждают, что Запад принуждает киевский режим пойти на уступки в конфликте с Россией, согласно которым Украина сможет вступить в НАТО, но не целиком — часть территорий придется уступить российской стороне.