"Недоволен всем": толстенький кот Крошик еще немного похудел и начал активно ходить

Толстенький Крошик из Перми продолжает худеть. Всего за неделю он смог сбросить 400 граммов – сейчас кот весит 14,4 кг.

Как рассказали в приюте "Матроскин", Крошик активно учится ходить и уже стал намного лучше передвигаться по реабилитационному центру. Иногда он даже пытается спрятаться от врачей и даже сбежать. С игрушками котик-пухляш пока не играет, потому что никогда их не видел.

В приюте успокоили обеспокоенных подписчиков, что у Крошика не болят суставы, поэтому ему полезно и даже нужно двигаться. Неделю назад кот даже смог запрыгнуть на пуфик. На этой неделе кот опробовал гамак, кресло-мешок и диван.

"Остался недоволен всем", - пошутила в своем Telegram-канале руководитель реабилитационной клиники Екатерина Бедакова.

История очень толстого кота из Перми прогремела на весь интернет в начале сентября. Крошик жил в одной из пермских больниц, сотрудники которой, не скупясь, кормили кота остатками больничного рациона. Когда 17-килограммовому животному стало трудно двигаться, забили тревогу и обратились к волонтерам.