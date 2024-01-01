Федосеева-Шукшина жалуется на провалы памяти после падения с лестницы

Состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось.

86-летней актрисе стало хуже из-за последствий инфаркта, который она перенесла в прошлом году. У нее начались провалы в памяти и обмороки, сообщил telegram-канал Mash.

Кроме того, в сентябре 2024 года Федосеева-Шукшина упала с лестницы дома и ударилась головой. Медики оказали ей помощь и рекомендовали отправиться на восстановление в санаторий.

Сейчас актриса практически не может ходить из-за сильной боли в коленях и нуждается в уходе и посторонней помощи.