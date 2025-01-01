Минздрав решил изменить госгарантии медицинской помощи россиянам

Минздрав России предложил расширить перечень операций, проводимых по полису ОМС. В обновленном списке, в частности, замена нейростимуляторов и помп, коррекция нарушения сердечных ритмов. Это один из пунктов проекта госпрограммы.

В документе, размещенном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, также предлагается установить нормативы стоимости проведения диспансеризации россиян. Минздрав планирует охватить почти 20 миллионов человек, выделив на эти цели 42,9 миллиарда рублей в 2025 году, 51 миллиард — в 2026-м и 59,5 миллиарда — в 2027-м.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что Минздрав с большим вниманием относится к предложениям, поступающим от пациентов. Каждое из них детально рассматривается. Тем временем в Москве также заявили об увеличении бюджета на развитие здравоохранения. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на эти цели будет выделено 1,1 триллиона рублей.