Собянин рассказал об увеличении инвестиционной составляющей в структуре Москвы

Искусственный интеллект, цифровые валюты, инвестиции и кибербезопасность. Эти и другие темы обсуждают на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS, который проходит в эти дни в Университете "Сириус".

Это ежегодное событие, которое объединяет бизнесменов и представителей госуправления в финансовой и IT-отраслях. Трёхдневная деловая программа включает дискуссии, лекции и круглые столы. В рамках мероприятия также проходит интерактивная выставка.

С приветственным словом к гостям форума обратился мэр Москвы Сергей Собянин и рассказал о тех изменениях, которые произошли в Москве за последние годы.

"Первое, что мы сделали - развернули текущие расходы в инвестиции, оптимизировали ненужные расходы, таким образом увеличили в полтора раза инвестиционную составляющую в структуре города. И поддерживали эту инвестиционную составляющую несмотря на любые кризисы", - отметил Собянин.