Нереалистичность "плана победы" главы киевского режима Владимира Зеленского признают как в Соединенных Штатах, так и в Европе. Об этом в среду, 16 октября, пишет американское издание The Washington Post.

Как поясняет газета, в западных государствах — партнерах киевского режима неуклонно нарастает усталость от украинского конфликта и необходимости бесконечных вливаний в поддержку ВСУ.

Более того — уже даже некоторые из самых ярых сторонников Украины признают, что время, отпущенное Западу на поддержание войны Киева, истекает, говорится в материале WP.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко признал, что Украине необходимо переоценить ситуацию на фронте с учетом прежних ошибок, поскольку в стране нереалистично оценивали свои возможности.

Между тем тему украинского кризиса продолжают использовать в политической борьбе на Западе. Так, кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц заявил, что был бы готов при определенных условиях предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. В их поставках Киеву по-прежнему отказывают действующие власти Германии.