Гознак опроверг планы отказа от наличных денег в России

Отмена наличных денег в России в обозримом будущем не предвидится. Об этом в среду, 16 октября, рассказал заместитель генерального директора АО "Гознак" по маркетингу и стратегиям Георгий Корнилов.

Как подчеркнул представитель Гознака, выпускающего в России денежные банкноты, "никакой отмены наличных денег нет, не будет и вряд ли предвидится", поскольку сейчас в стране нет надлежащих возможностей и технологий.

Корнилов подчеркнул, что в настоящее время у населения находятся наличные деньги на общую сумму около 17 триллионов рублей наличных денег и существенно оно уменьшаться не будет, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Ранее сообщалось, что поводом бурной общественной дискуссии стала обновленная банкнота номиналом 1000 рублей. Нашлись недовольные тем, что на купюре был изображен православный храм без креста, а башню Сююмбике венчает мусульманский полумесяц. Центробанк не стал выпускать банкноты в массовое использование, пообещав их доработать.

В июле российский лидер Владимир Путин обсудил с кабмином развитие цифровых технологий в финансовой сфере с внедрением и использованием цифровых валют. Президент подчеркнул, что России необходимо не упустить момент — своевременно создавать условия для обращения цифровых активов как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнерами.