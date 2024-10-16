Москвич столкнулся с незваным пассажиром в авто каршеринга

Столичные спасатели достали из каршерингового автомобиля на западе Москвы сбежавшую от хозяев экзотическую змею.

Инцидент произошел вечером 15 октября в районе Молодогвардейской улицы. Пользователь сервиса забронировал автомобиль и уже намеревался ехать по своим делам, как вдруг заметил красную пятнистую змею, которая забралась на приборную панель, передает telegram-канал Baza.

Мужчина выбежал из салона, заблокировал автомобиль и вызвал спасателей. На вызов приехали спасатели. Они перегнали автомобиль в теплое место и со второй попытки выманили рептилию. По предварительной информации, сбежал маисовый полоз. В длину она может достигать порядка 1,5 метров.

"Неядовитый уроженец Северной Америки <…> его называют самой популярной домашней змеей", - рассказали РИА Новости в экстренных службах.

В поддержке каршеринга сказали, что змею потеряли месяц назад. Машину тогда обыскали, но беглянку не нашли, пишет telegram-канала "Москва онлайн".