Полиция задержала угонщиков раритетной "Чайки" в Керчи

Угонщиков раритетного автомобиля "Чайка" вычислила полиция в Керчи. Задержаны двое местных жителей, сообщила пресс-служба МВД по республике Крым.

Как сообщил следователям владелец раритетной машины, он оставил "Чайку" возле станции техобслуживания. Планировались кузовные работы. Однако позже он не нашел машины на месте, после чего вызвал полицию.

Задержаны двое местных жителей 26 и 28 лет. Они свою вину признали: рассказали, что увидели раритетную машину без водительской двери и решили на ней покататься. Спустя некоторое время они оставили автомобиль. "Чайку" действительно наши во дворе неподалеку. Угонщикам грозит до семи лет лишения свободы.