Российская армия освободила два населенных пункта в ДНР и ЛНР.

Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль село Красный Яр в ДНР, а подразделения подразделения группировки войск "Запад" - село Невское в ЛНР.

В результате боевых действий противник потерял свыше 890 военнослужащих, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Село Красный Яр расположено в Покровском районе ДНР. Рядом находится крупный грод Мирноград. Село Невское расположено в Кременском районе в 30 километрах к югу от Сватово.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы освободили более двух третей территории Дзержинска в ДНР (украинское название — Торецк). Бои за город продолжаются.