Роспотребнадзор: Импортозамещение продуктов в России завершено

Процесс импортозамещения продуктов в России завершен. Это в среду, 16 октября, констатировала начальник Управления гигиенического воспитания и коммуникационных проектов Роспотребнадзора Екатерина Головкова.

Как уточнила Головкова, в рамках проекта "Демография" Роспотребнадзором было проведено 1,2 миллиона исследований всего, "что представлено на полках магазинов и насколько население имеет доступ и возможность купить то, что представлено".

Представитель контролирующего ведомства отметила, что "то, что мы увидели в наших исследованиях – это прекрасные результаты", в российских магазинах в полной мере представлены отечественные продукты, причем население имеет к ним доступ, цитирует эксперта ТАСС.

Ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин рассказал, что отечественное сельское хозяйство в 2024 году дало рекордный урожай — целевые показатели по важнейшим продуктам достигнуты. Также политик напомнил, что Россия поставила перед собой амбициозную задачу: к концу десятилетия увеличить производство в агропромышленном комплексе на четверть, а экспорт — в полтора раза.

При этом власти следят за уровнем цен на продукты для россиян. В частности, президент России Владимир Путин велел не допустить скачков цен на яблоки после весенних заморозков, заявив, что решения по поддержке сельхозпроизводителей должны быть приняты своевременно.