Китай предупредил о риске уничтожения Тайваня

Китай всецело готов к мирному воссоединению с Тайванем, но не исключает и применение силы. Такое заявление сделал в среду, 16 октября, председатель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

Как предупредил политик, "если Тайвань пойдет на риск", это приведет к его уничтожению, хотя "мы максимально искренне и с полной целеустремленностью заявляем о готовности стремиться к мирному воссоединению".

Чэнь Биньхуа также подчеркнул, что "неважно, сколько у Тайваня войск и сколько оружия он приобретает, и неважно, вмешаются внешние силы или нет — если он осмелится пойти на риск, это приведет к его собственному уничтожению", сообщает Reuters.

Ранее китайские СМИ писали, что "дипломатический подарок" Китаю президента России Владимира Путина, который вновь назвал Тайвань неотъемлемой частью КНР и подтвердил приверженность принципу "единого Китая", разгневал США — они поддерживают сепаратизм Тайваня.

Профессор Высшей школы экономики, профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лузянин отмечал, что Вашингтон "играет на повышение", заявляя, что новейшее вооружение будет поставляться Тайваню, при этом "нахально и нагло действуя против Пекина".