Госдума рассматривает важные законы в сфере миграционной политики

Важнейшие законы, которые помогут улучшить ситуацию в сфере миграционной политики, сегодня рассматривает Госдума.

Так, в первом чтении депутаты обсуждают две инициативы. Авторы предлагают отнести организацию незаконной миграции к числу особо тяжких преступлений. Нарушителям грозит до 15 лет тюрьмы, штраф до 5 миллионов рублей и запрет занимать определённые должности.

Также законопроектом будут установлены меры повышенной ответственности за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан. За это предусмотрено лишение свободы до 6 лет. Кроме того, авторы инициативы предлагают признать отягчающим обстоятельством незаконное пребывание мигранта на территории России при совершении им преступления.

"Принятия ждут наши граждане. Мы с вами поступаем сегодня исключительно в интересах наших избирателей и государства, защищая от жуликов, проходимцев, организаторов незаконной миграции, по-другому их не назовёшь", - отметил Вячеслав Володин, председатель Госдумы России.