Как будет выглядеть московский городской вокзал "Серп и молот"

Станция 4-го Центрального диаметра "Серп и молот" находится на границе Таганского и Лефортовского районов столицы. Она и раньше пользовалась популярностью у пассажиров, а теперь и вовсе готовится стать новым транспортным хабом. Будущий городской вокзал, который здесь строится, станет общим для МЦД-4, переехавшей сюда платформы второго диаметра, и ещё для двух станций Московского метрополитена - "Площади Ильича" Калининской линии и "Римской" - Люблинско-Дмитровского направления.

"Московский городской вокзал "Серп и молот" реализуется по стандартам московских городских вокзалов. Он будет оснащен лифтами, эскалаторами, в нём будет полностью пассажир защищен от дождя, снега, ветра. То есть это абсолютно новый уровень комфорта, к которому раньше те пассажиры, которые пользовались старой пригородной платформой "Серп и молот", они не дадут соврать, могли бы только мечтать", - отметил Виктор Кальщиков, начальник дирекции Московских центральных диаметров Департамента транспорта Москвы.

К электричкам ведет первый выход из метро. По пути пока приходится обходить стройку, но потом пассажиры будут сразу попадать в новое здание. А из него через удобные крытые выходы - на железнодорожные платформы. Их сейчас также полностью перестраивают. Работы при этом ведутся без остановки движения поездов.

"Находимся на платформе будущего остановочного пункта, который выполняется по всем стандартам с навесом на всю длину 276 метров. Эта платформа будет оборудована удобной навигацией, освещением и малыми архитектурными формами, которые мы привыкли для наших пассажиров реализовывать на других объектах", - сообщил Павел Петровичев, заместитель начальника Московской железной дороги по строительству.

Ещё один крупный объект строительства в районе будущего транспортного хаба - транзитный тоннель под железнодорожными путями, благодаря которому маршрут между двумя столичными округами - Центральным и Юго-Восточным - станет намного удобнее. Существующий здесь старый подземный переход продлят на ширину транспортного хаба, оборудуют новыми коммуникациями и удобствами для движения всех групп граждан.

И, конечно, в окрестностях вокзала благоустроят территорию: здесь создадут новый сквер, высадят деревья и кустарники, обновят остановки наземного транспорта. Ожидается, что по завершению всех работ пассажиропоток через ТПУ "Серп и молот" увеличится более чем вдвое, что позволит значительно снизить транспортную нагрузку на востоке столицы.