На форуме "Религия и мир" обсудят традиционные ценности

Традиционные ценности как основа станут главной темой на Московском международном форуме "Религия и мир".

На открытой дискуссионной площадке обсудят наиболее эффективные подходы к построению межнациональных и межрелигиозных отношений. Рассмотрят опыт сотрудничества в историко-культурной и гуманитарных сферах. И здесь ключевая роль отводится именно традиционным ценностям.

"Очевидно, что тема неслучайна. Во-первых, вы знаете, что в соответствии с Указом президента, 24 год - это Год Семьи. Ну и вообще, вы видите, какой тренд во всём мире происходит: переворачивают с ног на голову тему традиционных отношений, семьи, воспитания подрастающего поколения", - отметил Иван Петров, замруководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.