В Москве при раскопках нашли циркуль XVIII века

Циркуль XVIII века обнаружили при раскопках в центре Москвы. Столь древние артефакты в столице ещё не находили.

На самом деле находок гораздо больше! Более 300 старинных предметов ждали своего часа под землёй в Крутицком подворье. Археологам удалось отыскать там внушительную историческую застройку.

Однако внимание сразу привлекла эта костяная ножка с латунным креплением. Такие циркули ценились очень высоко. Скорее всего, он оказался на задворках поселения от того, что сломался от частого использования.

"Однозначно можно сказать, что это измерительный прибор человека, который работал инженером или землемером. Или архитектором. Он сделан из кости, у него такая характерная дужка для передвижения другой, противоположной части", - пояснил Сергей Чаукин, научный сотрудник Института археологии РАН.