"План победы", продвигаемый киевским режимом, представляет собой нечто эфемерное не конкретное. На это указал в среду, 16 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что уже "столько недель ведется речь о некоем эфемерном мирном плане — скорее всего, это тот же план американцев воевать с нами до последнего украинца, который Зеленский закамуфлировал и назвал "мирным планом".

При этом Песков допустил, что "может быть иной план, который может быть действительно мирным: это осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую он проводит", сообщает "Интерфакс".

Ранее издание The Washington Post писало, что нереалистичность "плана победы" главы киевского режима Владимира Зеленского признают как в Соединенных Штатах, так и в Европе — там нарастает усталость от украинского конфликта и необходимости бесконечных вливаний в поддержку ВСУ.

При этом главком ВСУ Александр Сырский уверял, что Великобритания прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации "плана победы" Украины над Россией.