Кремль отреагировал на отказ Казахстана подавать заявку в БРИКС

Российская сторона уважительно относится к решению Казахстана в настоящее время не присоединяться к БРИКС. Такое заявление сделал в среду, 16 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле напомнили, что Казахстан – наш друг, наш стратегический партнер, наш союзник, отношениями с которым Москва очень дорожит. Как суверенное государство Казахстан сам принимает решение о формате своего участия в тех или иных организациях.

При этом Песков уточнил, что "БРИКС не является, скажем так, объединением, которое пытается заместить ООН, а наоборот – это объединение, которое дополняет ООН и никоим образом не противоречит характеру Организации Объединенных Наций", сообщает "Интерфакс".

Также в Кремле подтвердили, что вся инфраструктура предстоящего в Казани саммита БРИКС "подготовлена под достаточно большой интерес". Потребности продлевать это мероприятие нет.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что многие государства понимают, что "за БРИКС, который уже стал крупнейшим экономическим центром, — будущее". Хочет примкнуть к этому объединению и Сербия.