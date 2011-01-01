Песков посоветовал Кадырову обратиться в полицию, если ему угрожают убийством

В Кремле впервые отреагировали на угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова кровной местью.

Ранее чеченский лидер обвинил депутатов Госдумы Бекхана Барахоева, Ризвана Курбанова и сенатора Сулеймана Керимова в заказе его убийства и пригрозил им кровной местью.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случае реальной угрозы Кадырову следует обратиться в полицию.

"Если есть какие-то угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законом принимают необходимые меры. Иных комментариев здесь быть не может",- сказал спикер Кремля (цитата по "Коммерсанту").

В 2011 году Рамзан Кадыров объявил о полном искоренении практики кровной мести в Чечне и роспуске примирительных комиссий. При этом он сам неоднократно в публичном пространстве угрожал своим недоброжелателям вендеттой.