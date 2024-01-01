Песков оценил подготовку саммита БРИКС к большому числу участников

Инфраструктура саммита БРИКС в Казани готова к большому количеству участников. Сроки саммита продлевать не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что организаторы саммита учли достаточно большой интерес к этому форуму в мире. Нет ни потребности, ни возможности его продлевать. Россия ожидала, что аккредитуется большое число участников, отметил Песков.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, к БРИКС присоединились в начале 2024 года Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия, передает ТАСС.