Зеленский представил "план победы" и дал Западу три месяца на его принятие

Всего три месяца есть у союзников Украины для того, чтобы принять основные положения "плана победы". Такие сроки установил украинский лидер Владимир Зеленский, представляя партнерам свой проект во время недавнего турне по западным столицам, пишет Associated Press.

Агентство отмечает, что многие из союзников выразили обеспокоенность по поводу жесткого срока, установленного Зеленским. И никто из них пока не подал никаких признаков того, что поддержит этот план.

16 октября Зеленский представил свой "план победы", выступая в Верховной раде. Основные пункты проекта украинского лидера - приглашение Украины в НАТО еще до завершения конфликта, укрепление ее обороны, размещение "комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания" и помощь в развитии украинской экономики.

Также Зеленский требует усилить санкции против России. По его мнению, после конфликта украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы, а в итоге заменить контингент США в странах ЕС.