Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Овны

Сегодня Полнолуние в вашем знаке – важный день для Овнов. Он покажет, что вам удалось, а что нет за последние полгода. Вспомните и непременно похвалите себя!

Тельцы

Избегайте алкоголя, шумных вечеринок, знакомств, свиданий и встреч с малознакомыми людьми. День полон соблазнов: не делайте то, о чем будете сожалеть.

Близнецы

Важный проект или отношения с друзьями, единомышленниками подходят к концу. Сегодня вы поймете, что переросли свои группы, пришло время выйти из чата.

Раки

Обратите внимание на карьеру. Полная Луна высветит истинное положение дел на работе. Пора объективно оценить, чего добились, а в чем вы аутсайдер.

Львы

Львам сегодня важно уделить внимание учебе или самому актуальному сейчас делу. Вы сможете увидеть новые варианты и шансы, которые не замечали.

Девы

Пришло время финансовых вопросов: налогов, кредитов, алиментов. Можно оптимизировать расходы и обратиться в банк за лучшими условиями.

Весы

Личная жизнь выйдет на первый план для Весов. Эмоций у вас уже через край: вы или на что-то решитесь, или Полнолуние само опрокинет чашу терпения.

Скорпионы

Начните укреплять здоровье, изменив образ жизни. Мощная энергия Полной Луны в Овне поможет соблюдать диету или избавиться от вредных привычек.

Стрельцы

Вам пора завершить творческий проект, сдать работу или закончить занятия спортом на свежем воздухе, перейдя в зал. У вас много энергии, продолжайте!

Козероги

Солнце и Луна в группе поддержки Козерогов, занятых продажей, покупкой или поиском жилья. Также день может разрядить нервную обстановку в семье.

Водолеи

Чему вы научились за последние полгода? Вы получили так много новой информации, теперь пришло время ее разложить по полочкам и использовать.

Рыбы

Прекрасный день для погашения долга или хотя бы его части. А свои страхи о деньгах запишите на листок и сожгите – огненное полнолуние их уничтожит.