Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Овны
Сегодня Полнолуние в вашем знаке – важный день для Овнов. Он покажет, что вам удалось, а что нет за последние полгода. Вспомните и непременно похвалите себя!
Тельцы
Избегайте алкоголя, шумных вечеринок, знакомств, свиданий и встреч с малознакомыми людьми. День полон соблазнов: не делайте то, о чем будете сожалеть.
Близнецы
Важный проект или отношения с друзьями, единомышленниками подходят к концу. Сегодня вы поймете, что переросли свои группы, пришло время выйти из чата.
Раки
Обратите внимание на карьеру. Полная Луна высветит истинное положение дел на работе. Пора объективно оценить, чего добились, а в чем вы аутсайдер.
Львы
Львам сегодня важно уделить внимание учебе или самому актуальному сейчас делу. Вы сможете увидеть новые варианты и шансы, которые не замечали.
Девы
Пришло время финансовых вопросов: налогов, кредитов, алиментов. Можно оптимизировать расходы и обратиться в банк за лучшими условиями.
Весы
Личная жизнь выйдет на первый план для Весов. Эмоций у вас уже через край: вы или на что-то решитесь, или Полнолуние само опрокинет чашу терпения.
Скорпионы
Начните укреплять здоровье, изменив образ жизни. Мощная энергия Полной Луны в Овне поможет соблюдать диету или избавиться от вредных привычек.
Стрельцы
Вам пора завершить творческий проект, сдать работу или закончить занятия спортом на свежем воздухе, перейдя в зал. У вас много энергии, продолжайте!
Козероги
Солнце и Луна в группе поддержки Козерогов, занятых продажей, покупкой или поиском жилья. Также день может разрядить нервную обстановку в семье.
Водолеи
Чему вы научились за последние полгода? Вы получили так много новой информации, теперь пришло время ее разложить по полочкам и использовать.
Рыбы
Прекрасный день для погашения долга или хотя бы его части. А свои страхи о деньгах запишите на листок и сожгите – огненное полнолуние их уничтожит.