Врач назвала главный фактор выживания Пичугина в Охотском море

Михаил Пичугин, вынужденно дрейфовавший два месяца в Охотском море, мог выжить благодаря строгому распределению запаса провизии, а также своему психологическому настрою. Такое мнение высказала в среду, 16 октября, руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Зарема Тен.

Пичугин с братом и его сыном-подростком вышел в море 9 августа на лодке катамаранного типа, имея на борту небольшой запас еды и питьевой воды. В скором времени связь с ними была утрачена, их местонахождение оставалось неизвестным. Лишь 14 октября стало известно, что лодку нашли — выжил лишь Михаил Пичугин.

Доктор Тен предположила, что одной из ключевых стратегий Пичугина, вероятно, стало строгое распределение имеющихся запасов. Понимая, что сроки спасения неизвестны, мужчина старался растянуть еду и воду на как можно максимально долгий срок, а из-за урезанного рациона метаболизма замедлился, "позволяя телу функционировать на минимуме".

При этом мужчине удалось спастись от главной опасности подобных ситуаций — обезвоживания. Он сумел собирать дождевую воду.

Третьим важнейшим фактором выживания Тен назвала психологический настрой, а также изначальную физическую форму: "Если он был относительно здоров, его организм мог лучше справляться с дефицитом пищи и воды", сообщает РИА Новости.

Сам Михаил Пичугин, который после чудесного спасения остается в больнице под наблюдением врачей, считает, что ему удалось выжить благодаря Божьей помощи и спальнику "Монгол" с верблюжьей шерстью. Хотя он и оставался постоянно влажным, но все равно спасал от переохлаждения.

Не спаслись его брат и племянник-подросток. 15-летний мальчик умер первым, не выдержав недостатка еды и воды, а также суровых погодных условий. По рассказу Михаила, его брат после смерти сына словно обезумел — плакал и прыгнул в море. Пичугин сумел достать брата из ледяной воды, но вскоре после этого безутешный отец скончался. По другой версии, брат Пичугина упал в воду, пытаясь помыться и избавиться от дискомфорта из-за образовавшихся пролежней.

Во всех этих обстоятельствах разбираются следователи, возбудившие уголовное дело. Поскольку лодка принадлежала Михаилу Пичугину и организатором выхода в море был он, на нем и лежала ответственность за надлежащее снаряжение плавсредства. Если будет доказано, что по небрежности Пичугина погибли его родные, мужчина грозит до семи лет лишения свободы.