ВС России отразили девять контратак ВСУ в Курской области

Российские войска отразили за сутки девять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Противник предпринял попытки атаковать в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка и Плехово, сообщили в Минобороны России.

Потери противника составили до 70 человек, шестеро сдались в плен. Уничтожены 11 единиц техники.

Общие потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область составили более 23,5 тысячи военных и более двух тысяч единиц техники, включая 160 танков.