Украина не может противостоять российскому наступлению в Донбассе, а среди украинцев будет расти недовольство действиями правительства и военного командования. Об этом в среду, 16 октября, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, российская военная машина, не сломленная западными санкциями, превосходит Украину по вооружениям и численности бойцов. Хотя "украинское вторжение в конце лета в российскую Курскую область обеспечило долгожданный подъем боевого духа", никаких стратегических преимуществ оно не дало.

Более того — украинские силы в Донбассе ослабевают перед лицом продолжающегося российского наступления, при этом ВСУ неуклонно теряют территории. Хотя Запад видел это и много месяцев назад, только сейчас западные политики начали признавать это публично, пишет WP.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко признал, что Украине необходимо переоценить ситуацию на фронте с учетом прежних ошибок, поскольку в стране нереалистично оценивали свои возможности.

Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи представил американскому Конгрессу перечень вооружений и техники, которые в теории "могут помочь" Вооруженным силам Украины (ВСУ) в конфликте с Россией. Этот список называют ключевой частью "плана победы" Украины.