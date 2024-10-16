Актеру, солисту группы 30 Seconds to Mars Джареду Лето предложили выступить в России.

Инициатором стал председатель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов. По его мнению, все заработанные деньги можно отдать на нужды спецоперации.

"В это непростое время важно, чтобы каждый шаг был направлен на помощь нашим защитникам и укрепление страны. Мы ожидаем, что Джаред Лето прислушается к нашему предложению и выступит в поддержку тех, кто сейчас на передовой", - сказал он (цитата по "360").

Намерение Лето выступить в Москве поддержали и в Госдуме России. Артист сможет собрать достаточно поклонников, чтобы окупить затраты на гастроли.

"Я поддерживаю его выступление. Буду рада, если он приедет на гастроли", - заявила РИА Новости первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко

На прошлой неделе группа Thirty Seconds to Mars выступила в Белграде, на концерте собралось много русских. Фронтмен Джаред Лето заявил, что соскучился по своим российским фанатам и пообещал обязательно выступить в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве, когда "все закончится".

На Украине, в частности, в МИД страны, посчитали слова Лето оскорбительными.