Потери ВСУ на курском направлении превысили 23 тысячи военнослужащих

Украинские подразделения потеряли за сутки на курском направлении более 350 боевиков. ВС России продолжают разгром группировки противника, вторгшейся на территорию Курской области, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве добавили, что за последние 24 часа также уничтожено 2 танка, 3 боевые машины пехоты и 16 боевых бронированных машин. В плен сдались шестеро военнослужащих ВСУ.

За время боевых действий на курском направлении противник в общей сложности потерял более 23 550 военнослужащих. По данным Минобороны, уничтожено 37 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 9 HIMARS и 6 MLRS американского производства. Кроме того, подбито 160 танков, и 934 боевые бронированные машины.