Украинские подразделения потеряли за сутки на курском направлении более 350 боевиков. ВС России продолжают разгром группировки противника, вторгшейся на территорию Курской области, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве добавили, что за последние 24 часа также уничтожено 2 танка, 3 боевые машины пехоты и 16 боевых бронированных машин. В плен сдались шестеро военнослужащих ВСУ.

За время боевых действий на курском направлении противник в общей сложности потерял более 23 550 военнослужащих. По данным Минобороны, уничтожено 37 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 9 HIMARS и 6 MLRS американского производства. Кроме того, подбито 160 танков, и 934 боевые бронированные машины.