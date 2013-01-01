Участники форума "Финополис" показали свои технологические разработки

Маленький кусок пластика, который в буквальном смысле слова покорил страну. Карта "Тройка" с 2013 года сэкономила для столицы - сложно даже представить - два с половиной миллиарда рублей. А все потому, что не нужно печатать огромное количество чеков и бумажных билетов. Здесь, в Сириусе, ее представляют на стенде правительства Москвы как неоспоримого лидера билетной системы. Ведь карта "Тройка" работает уже в 27 регионах страны.

Здесь же демонстрируют и новые турникеты, которые смогут увеличить пассажиропоток на 30 процентов за счет быстрого срабатывания способов оплаты. В тестовом режиме их уже установили на двух столичных станциях БКЛ - Нижегородской и Марьиной роще.

"Новые турникеты позволяют оплачивать как классическими "Тройками", банковскими картами. И сейчас уже система СБП. И также наша биометрия срабатывает на новых турникетах", - сообщил Александр Суворов, руководитель проектов Департамента транспорта.

Участники форума "Финополис" демонстрируют свои технологические разработки, которые помогают быстро и бесперебойно работать финансовому сектору. Вот, например, система, которая демонстрирует практическое применение квантовых коммуникаций.

"Это система, которая позволяет защищать ваши данные, причем это могут быть платежные информации, может быть информация о банковских счетах, то есть Мы обеспечиваем дополнительный уровень защиты и дополнительные удобства для пользователя", - отметил Александр Приютов, директор по развитию бизнеса компании по разработке систем в области квантовых коммуникаций.

А это уже прямое доказательство импортозамещения высоких технологий - мощный сервер для банковского сектора российского производителя для высоконагруженных операций.

"240 ядер на 2 юнита. Это обеспечивает мощность в стойке, что актуально именно для финтеха", - сказал Михаил Волков, исполнительный директор компании по разработке и производству IT решений.

Представители бизнеса и госорганов в течение трех дней обсуждают перспективы развития и применения цифровых технологий в финансовой секторе. Тезис о том, что Москва еще и финансовая столица, сегодня успешно доказывал Сергей Собянин. Более 20 процентов ВВП страны - это заслуга мегаполиса.

"Города мира растут очень активно. И если столетия полтора тому назад 20 процентов экономики мира производилось в сельской местности, то сегодня 80 процентов - в городской. Мало того, что в городской – половина этого производится в городах-миллионниках. В мегаполисах будет производиться две трети мирового ВВП в ближайшее десятилетие", - отметил Собянин.

Да и производительность труда в столице в 2,5 раза выше, чем в среднем по экономике России.