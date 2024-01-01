Володин назвал цель поправок в законодательство о миграции

Российский парламент создает в России правовую среду, которая должна отторгать незаконную миграцию. Такое заявление сделал в среду, 16 октября, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как подчеркнул политик, "если незаконный мигрант приезжает в страну, проникает, то он в случае любого правонарушения будет жестко наказан, причем по максимальной шкале".

Володин заявил, что едва ли находящийся в здравом уме иностранец без разрешения будет въезжать на территорию государства, где действуют нормы, наказывающие за незаконную миграцию и считающие это отягощающим фактором при совершении преступлений, сообщает РИА Новости.

Ранее выяснилось, что большинство (80%) россиян, принявших участие в исследовании hh.ru, считают, что в их регионах проживают слишком много мигрантов. При этом 62% опрошенных убеждены, что трудовая миграция наносит российским регионам вред.

Между тем правительство утвердило квоту на временное проживание иностранцев в России, сократив ее почти вдвое — с 10595 разрешений в 2024 году до 5,5 тысячи в 2025 году.