Два секретных приложения включает "план победы", представленный Владимиром Зеленским в Верховной раде. Содержание тайных дополнений украинский лидер не раскрыл даже депутатам парламента.

Зеленский сообщил парламентариям, что секретное приложение есть у оборонного пункта плана. К нему, по словам главы киевского режима, имеют доступ страны, обладающие соответствующим военным потенциалом. В открытой части этого пункта говорится о задействовании возможностей западных ПВО и ударах дальнобойным оружием по территории России.

Соответствующее секретное приложение есть и у третьего пункта, в котором говорится о сдерживании России. Это дополнение уже получили лидеры США, Великобритании, Франции, Италии и Германии, подчеркнул Зеленский. В третьем пункте "плана победы" речь идет о размещении на территории Украины неядерного стратегического "пакета сдерживания", передает ТАСС.