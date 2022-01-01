Вице-премьер Сербии поблагодарил главу ФСБ за постоянную поддержку

Белград признателен Федеральной службе безопасности России за постоянную поддержку в решении сложных вопросов. Такое заявление сделал в среду, 16 сентября, заместитель главы сербского правительства Александр Вулин.

Вице-премьер Сербии прибыл в Москву, где его принял директор ФСБ России Александр Бортников. Он поблагодарил Вулина за профессионализм и вклад в укрепление сотрудничества между сербскими и российскими службами.

В правительстве Сербии уточнили, что политики обсудили продолжение сотрудничества между структурами безопасности Сербии и России, а также стоящие перед двумя странами вызовы, сообщает ТАСС.

Ранее лидер России Владимир Путин, встречаясь с вице-премьером Сербии Александром Вулином, напомнил, что русский и сербский народы объединяют исторические корни и духовная близость.

Агентство Reuters отмечало, что за последние годы россияне составили в Сербии заметную диаспору — в 2022-2023 годах более 30 тысяч выходцев из России получили там вид на жительство и сформировали на сербской территории "мини-Россию".