Евросоюз уже потратил на военные поставки Украине 42 миллиарда евро, а совокупный объем помощи киевскому режиму от Европы достиг 110 миллиардов евро. Такие цифры озвучил в среду, 16 октября, руководитель дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

Как подчеркнул европейский чиновник, по затратам на поддержку Украины Евросоюз уже обошел Соединенные Штаты, прежде являвшиеся крупнейшим донором киевского режима, сообщает Reuters.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что новое командование по координации военной помощи Североатлантического альянса Украине (NSATU), которое создают в ФРГ, способно переломить ситуацию на фронте в пользу украинской армии.

Однако The Washington Post пишет, что Украина не может противостоять российскому наступлению в Донбассе, поскольку российская военная машина, не сломленная западными санкциями, превосходит киевский режим по вооружениям и численности бойцов.