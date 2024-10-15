Миллион корейцев вступили в армию КНДР

Заявки на вступление в армию или возвращение на военную службу подали 1,4 миллиона жителей КНДР. Пхеньян сообщает о всплеске патриотизма на фоне роста напряженности с Сеулом. В частности, северокорейские СМИ обвинили Южную Корею в провокационном вторжении беспилотников, которое поставило ситуацию на грань войны, передает Reuters.

Северокорейское агентство KCNA сообщило, что молодые люди, подписавшие петиции о вступлении в армию, полны решимости сражаться в "священной войне за уничтожение врага оружием революции". Агентство заявляет: если начнется война, Республика Корея будет стерта с карты мира.

Северная Корея ранее подорвала участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы. Поводом для таких шагов стали летающие шары с агитационными материалами, которые посылает Южная Корея. Сеул же в ответ на подрывы дорог открыл предупредительный огонь к югу от демаркационной линии.