Ирина Шейк стала звездой шоу Victoria’s Secret

В ночь на 16 октября по московскому времени в американском Нью-Йорке впервые за прошедшие шесть лет прошло культовое шоу Victoria’s Secret.

Все главные супермодели планеты отметились на показе - Джиджи и Белла Хадид, Барбара Палвин, Алессандра Амброзио и многие другие. Одним из главных моментов показа стало возвращение Адрианы Лимы, которую после третьей беременности критиковали за внешний вид, потому что ей никак не удавалось скинуть лишние килограммы. Однако легендарный "ангел" VS пришла в форму и выглядит, по мнению комментаторов, как на заре карьеры. Еще один триумфальное возвращение — Тайра Бэнкс, которая не была на подиуме VS 20 лет.

Но особенное внимание зрителей привлекла наша соотечественница Ирина Шейк. Российская модель предстала перед зрителями в эффектном боди с прозрачными вставками и блестками. Образ завершали распущенные волосы, черный шлейф из звездочек и массивные золотые серьги. Попозировав перед камерами, Ирина широко улыбнулась, сразив поклонников по всему миру наповал.