Шольц объяснил свое стремление пообщаться с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге в среду, 16 октября, вновь заявил о готовности обсудить с российским лидером Владимиром Путиным урегулирование на Украине.

Как отметил германский политик, пришло время, когда в дополнение к полной поддержке киевского режима Запад должен сделать все возможное, чтобы гарантировать, что боевые действия "не будут продолжаться вечно".

Переговоры с российской стороной нужно вести в координации с ближайшими союзниками, тем более что есть понимание необходимости нового "мирного саммита", на сей раз — с участием представителей России, подчеркнул Шольц.

Поэтому, по словам канцлера ФРГ, которого цитирует РИА Новости, когда спрашивают, будем ли мы разговаривать с президентом России, мы говорим: "Да, это так".

Эксперты указывают, что тема "звонка Владимиру Путину" стала для западных политиков средством улучшения собственных рейтингов. Решил зайти с козырей и Олаф Шольц, намекнувший, что может позвонить Путину. Однако в Кремле лаконично напомнили, что контактов между лидерами не было с 2022 года.

При этом западные СМИ отмечали, что Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон поразились тому, что Владимир Путин во время телефонных разговоров 4 марта 2022 года, вскоре после начала российской спецоперации, не продемонстрировал ожидаемой Западом реакции на санкции и не испугался угроз.