Принц Филипп, супруг покойной королевы Великобритании Елизаветы II, встречался с "пришельцем". Королевская чета, оказывается, была увлечена феноменом НЛО и якобы даже тайно нанимала ученых, чтобы выяснить, являются ли круги на полях местами посадки НЛО. С таким утверждением выступил режиссер Марк Кристофер Ли в новом фильме "Король НЛО", снятом для Amazon Prime.

Как пишет Daily Mirror, Ли упоминает историю о возможной встрече принца Филиппа с неким пришельцем. По его информации, принц решил вступить в контакт с существом по имени Янус. Однако он послал вперед своего конюшего сэра Питера Хорсли, попросив его исследовать вопрос. Конюший встречался с каким-то существом по имени Янус, который заявил, что он инопланетянин и должен спасти землян.

Пришелец требовал личной встречи с принцем Филиппом. У Хорсли, видимо, были подозрения относительно "Януса", потому что предложенная встреча так и не состоялась. Как заявил режиссер фильма, сейчас предполагают, что Янус мог быть просто русским шпионом.