"Я не знала, что беременна": арестована россиянка, родившая в туалете аэропорта Антальи

Суд в Турции арестовал россиянку, которая родила в туалете аэропорта Антальи и бросила там новорожденного ребенка.

"Оставившая ребенка в аэропорту Екатерина Бурназкина арестована дежурным судом", - сообщило агентство DHA.

Девушку задержали при прохождении паспортного контроля 13 октября. В Турции она отдыхала вместе с матерью. После осмотра медиками, Екатерину направили на допрос. Девушка сообщила, что якобы не знала о своей беременности. Ее мать утверждает, что дочка "всегда пышной", поэтому не заметила ее округлившегося живота.

"Я не знала, что беременна", - приводит слова Бурназкиной турецкое агентство Velev.

Турецкие правоохранительные органы завели уголовное дело. Мать девушки тоже задержана.

Новорожденного малыша спасла уборщица воздушной гавани. Она услышала плач младенца в туалете для инвалидов и вызвала медиков. Сейчас малыш находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает. Генеральное консульство России занимается оформлением ребенку соответствующих документов. Дипломаты находятся в контакте с матерью новорожденного.